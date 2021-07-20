Дороги к свободе. Крымские татары: депортация и аннексия

Что происходит с крымскими татарами в аннексированном Крыму? В отмечающийся в Украине 18 мая День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа Виталий Портников беседует с председателем Меджлиса крымскотатарского народа Рефатом Чубаровым и российским правозащитником Львом Пономаревым.
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