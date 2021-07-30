В Казани задержан основатель одной из крупнейших в России финансовых пирамид Finiko Кирилл Доронин. Об этом сообщают региональное издание "Бизнес Online" и ТАСС со ссылкой на источники. Компания могла привлечь от вкладчиков миллиарды рублей, после чего закрылась.
Причина задержания Доронина пока что не сообщается. В Татарстане в декабре по факту создания пирамиды было возбуждено уголовное дело. Подозреваемых в нём не было.
Согласно версии следствия, представители компании привлекали деньги, обещая высокие вложения за счёт инвестиций, но на самом деле инвестиционной деятельности не было. Сумма ущерба от примерно 100 заявителей оценивается приблизительно в 70 миллионов рублей.
Finiko работала на рынке с 2019 года и обещала вкладчикам 20–30 процентов доходности в месяц (353 процента в год), рассказывало признанное в России иностранным агентом издание "Медуза". Компания, в частности, обещала клиентам за десять месяцев закрыть им любой кредит или ипотеку за 35 процентов от суммы долга. Источники "Бизнеса Online" сообщали, что с момента своего возникновения компания привлекла почти семь миллиардов рублей. Официально эти данные не подтверждены.
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