В Казани задержан основатель одной из крупнейших в России финансовых пирамид Finiko Кирилл Доронин. Об этом сообщают региональное издание "Бизнес Online" и ТАСС со ссылкой на источники. Компания могла привлечь от вкладчиков миллиарды рублей, после чего закрылась.

Причина задержания Доронина пока что не сообщается. В Татарстане в декабре по факту создания пирамиды было возбуждено уголовное дело. Подозреваемых в нём не было.

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Согласно версии следствия, представители компании привлекали деньги, обещая высокие вложения за счёт инвестиций, но на самом деле инвестиционной деятельности не было. Сумма ущерба от примерно 100 заявителей оценивается приблизительно в 70 миллионов рублей.

Finiko работала на рынке с 2019 года и обещала вкладчикам 20–30 процентов доходности в месяц (353 процента в год), рассказывало признанное в России иностранным агентом издание "Медуза". Компания, в частности, обещала клиентам за десять месяцев закрыть им любой кредит или ипотеку за 35 процентов от суммы долга. Источники "Бизнеса Online" сообщали, что с момента своего возникновения компания привлекла почти семь миллиардов рублей. Официально эти данные не подтверждены.