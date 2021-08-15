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Поверх барьеров с Иваном Толстым

Поверх барьеров с Иваном Толстым. Дипийцы. Феномен и судьба

Поверх барьеров с Иваном Толстым. Дипийцы. Феномен и судьба
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Поверх барьеров с Иваном Толстым. Дипийцы. Феномен и судьба

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Дипийцы — название сборника и нашей радиопередачи. Перемещенные лица, гражданско-юридические инвалиды Второй мировой войны. Сорванные со своих привычных мест и пытавшиеся увернуться от полуслепой судьбы «Материалы и исследования» (подзаголовок) выпущены в Москве анекдотическим тиражов 200 экземпляров под редакцией Павла Трибунского. Писатели, историки, журналисты, ученые, книги, журналы, радиостанции, демография, архивы — широкий тематический диапазон.

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