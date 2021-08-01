Число россиян, которым ограничен выезд из-за долгов, превысило 7 миллионов 

Число россиян, которым из-за долгов ограничен выезд из страны, достигло 7,2 миллионов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств.

В конце прошлого года невыездных должников, по данным Федеральной службы судебных приставов, было чуть больше четырёх миллионов.

Ограничение на выезд за рубеж в качестве меры наказания для должников было введено в 2005 году. Сейчас судебные приставы имеют право временно запретить покидать страну гражданам, у которых имеется просроченная задолженность свыше 90 дней на сумму более 30 тысяч рублей, а в случае долга по алиментам – от 10 тысяч рублей.

В конце июля комиссия при правительстве России одобрила законопроект, разрешающий приставам изымать у должников загранпаспорта.