Правительство одобрило изъятие загранпаспортов у должников

Правительственная комиссия одобрила законопроект, разрешающий приставам изымать загранпаспорта у должников, которым ограничен выезд за рубеж. Об этом рассказал "РИА Новости" председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Изъятые загранпаспорта во всех случаях должны направляться в выдавший их государственный орган. Инициатива распространяется на граждан, "которым по каким-то причинам ограничен выезд за рубеж", в том числе из-за неисполнения судебных решений, уточняет Груздев.

По его словам, изымать паспорта будут дознаватели службы принудительного исполнения. Должник должен получить копию постановления о признании себя невыездным: либо в течение дня направляется электронное уведомление, либо информация предоставляется лично, под подпись. Паспорт можно вернуть в миграционной службе после исполнения обязательств. Проект предусматривает, что загранпаспорта также будут признаваться недействительными "по истечении шести месяцев после наступления соответствующих обстоятельств".

Сейчас загранпаспорт изымается, если его владельцу ограничен выезд из страны как подозреваемому или обвиняемому по уголовному делу, или же он осужден за совершение преступления или уклоняется от обязательств, наложенных на него судом. Загранпаспорт может быть изъят судом, органами внутренних дел, пограничными либо таможенными органами.