Лицом к событию. Пал Кабул. Байден выполнил сделку Трампа. Путин в проигрыше?
В чем причина распада светского режима в Афганистане. Сколько РФ предстоит заплатить за защиту от талибов своих интересов в Средней Азии? В эфире политологи Малек Дудаков, Аркадий Дубнов.
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