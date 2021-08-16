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Лицом к событию. Пал Кабул. Байден выполнил сделку Трампа. Путин в проигрыше?

Лицом к событию. Пал Кабул. Байден выполнил сделку Трампа. Путин в проигрыше?
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Лицом к событию. Пал Кабул. Байден выполнил сделку Трампа. Путин в проигрыше?

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В чем причина распада светского режима в Афганистане. Сколько РФ предстоит заплатить за защиту от талибов своих интересов в Средней Азии? В эфире политологи Малек Дудаков, Аркадий Дубнов.

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