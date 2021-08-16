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Время Свободы: Афганский провал

Время Свободы: Афганский провал
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Время Свободы: Афганский провал

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В Афганистане к власти пришло запрещенное в России движение Талибан***Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш приговорена к полутора года ограничения свободы по «санитарному делу»***Четверо крымских татар – членов признанного в России экстремистским исламского движения Хизб ут-Тахрир – приговорены с срокам заключения от 12 до 18 лет***80 лет сталинскому приказу, запрещавшему бойцам Красной армии сдаваться в плен

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