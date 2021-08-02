За шесть месяцев текущего года в России зафиксирован 181 случай высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха, сообщают аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza со ссылкой на данные Росгидромета. Это рекордный показатель за весь период подобных наблюдений, то есть с 2005 года.

Под высоким загрязнением воздуха понимается содержание в атмосфере вредных веществ, превышающее предельно допустимую концентрацию в десять и более раз, под экстремально высоким загрязнением - превышение той же концентрации в 20-29 раз при сохранении этого уровня более двух суток, и в 30-49 раз - при сохранении уровня от восьми часов и более.

Отмечается, что с января по июль нынешнего года случаев загрязнений воздуха оказалось почти в четыре раза больше, чем в первом полугодии года предыдущего. Лидерами по этому показателю оказались Красноярский край, Оренбургская и Архангельская области, а также Бурятия.

В качестве одного из ключевых факторов загрязнений в FinExpertiza назвали "посткризисный восстановительный рост промышленности". Кроме того, как считают аудиторы, в последнее время улучшилось качество мониторинга окружающей среды, что позволило отследить большее количество экологических инцидентов.