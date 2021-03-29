РАН засекретила данные о загрязнении сибирских городов

Сибирское отделение Российской академии наук решило удалить из общего доступа доклад о загрязнении атмосферы в федеральном округе, пишет "Тайга.инфо". Участники заседания, которое прошло 25 марта в Новосибирске, решили не публиковать доклад, основанный на открытых данных и озвученный в прямом эфире на канале отделения РАН. На следующий день запись удалили из YouTube.
"Я бы на первом этапе эту работу вел как закрытую. Представьте, что мы опубликуем эти доклады с концентрированной информацией — как бомбу накануне выборов! Что будет? Мы не имеем на это права. Потому предложения о публикации надо десять раз взвесить. Нельзя возбуждать ненужными вопросами население", — заявил академик Алексей Конторович. "Не нужно выступать алармистами. Часто Росгидромет не имеет достаточно аккуратных приборов, у них могут быть неправильные результаты", — сказал председатель Сибирского отделения РАН Валентин Пармон.
Как следует из выступления директора Института оптики атмосферы РАН Игоря Пташника, 78% из 20 российских городов с высоким и очень высоким уровнями загрязнения атмосферы расположены в Сибирском федеральном округе. В 23 сибирских городах интегральный индекс загрязнения атмосферы оценивается как высокий. Почти все население Таймырского автономного округа живет в условиях загрязнения воздуха.
- Среди 15 сибирских городов с высоким уровнем загрязнения воздуха в 14 приоритетный загрязнитель — бензапирен, "очень сильный канцероген", отметил автор доклада. В других городах предельно допустимая концентрация бензапирена превышена в десятки раз. Например, во время проведения наблюдений в Кызыле этот показатель был выше нормы в 116 раз, а в Абакане — в 88,2 раза. По сумме выбросов бензапирена лидирует Норильск, за которым следуют Новокузнецк и Красноярск.
- В Сибири лидерами по загрязнению почвы тяжелыми металлами — например, свинцом, цинком, никелем и медью — стали Свирск в Иркутской области и Норильск в Красноярском крае. Самое большое загрязнение почвы нитратами и фторидами — в Новокузнецке, где предельно допустимые концентрации этих химикатов превышены в десятки раз. Как отметил автор доклада, "динамика по годам неутешительная".
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