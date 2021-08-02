Репертуар театров проверят на соответствие стратегии нацбезопасности 

Общественный совет при Министерстве культуры проверит репертуар российских театров на предмет его соответствия "стратегии национальной безопасности", утверждённой Владимиром Путиным.

По словам председателя совета Михаила Лермонтова, речь в первую очередь идёт о духовно-нравственных и патриотических ценностях. Он не уточнил, куда будут направлены результаты проверки, а также какие у неё могут быть последствия, добавив лишь, что совет при Минкульте должен взять на себя роль "общественного контролёра".

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить постановку московского театра "Современнник" "Первый хлеб" на предмет оскорбления ветеранов. Как сказано в официальном заявлении СК, поводом для проверки стали "обращениями представителей общественности и публикации в СМИ", а "негативная реакция общественности вызвана тем, что в ходе одного из спектаклей актёры используют не только ненормативную лексику, но и, по мнению ряда лиц, оскорбляют ветеранов Великой Отечественной войны".

До этого общественная организация "Офицеры России" обращалась с требованием проверить спектакль в Генпрокуратуру, а прокремлёвское движение SERB пыталось сорвать показ "Первого хлеба".