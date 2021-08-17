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Время Свободы: "Режим в России все больше опирается на насилие"

Время Свободы: "Режим в России все больше опирается на насилие"
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Время Свободы: "Режим в России все больше опирается на насилие"

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Джо Байден считает правильным свое решение о выводе американских войск из Афганистана***Белорусский общественный активист Степан Латыпов приговорен к 8 с половиной годам колонии и крупному штрафу***По данным правозащитного центра «Мемориал», количество политзаключенных в России достигло 410 человек

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