“Алёнка”, МОК и лабутены. Из-за чего судятся владельцы брендов

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Как бренды судятся за свою интеллектуальную собственность. В чем разница между товарным знаком и торговой маркой, почему их все время путают (и даже мы во время записи подкаста). Что общего между Ждуном и Чебурашкой и при чем здесь Кристиан Лубутен.



В подкасте участвуют:

доктор юридических наук, специалист в области информационного права и

интеллектуальной собственности. Основательница компании IREG Галина Добрякова,



юрист группы компаний ЮАП в Санкт-Петербурге Анастасия Моисеенко,



управляющий партнёр юридической компании RDG Lex Эдуард Дмитриев