Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа

Человек имеет право. Подкаст
Подписаться
Человек имеет право. Подкаст

Подписаться

iTunes Google Podcast Spotify Yandex Music CastBox Подписаться

“Алёнка”, МОК и лабутены. Из-за чего судятся владельцы брендов

“Алёнка”, МОК и лабутены. Из-за чего судятся владельцы брендов
Embed
“Алёнка”, МОК и лабутены. Из-за чего судятся владельцы брендов

No media source currently available

0:00 0:30:15 0:00
Скачать медиафайл

Как бренды судятся за свою интеллектуальную собственность. В чем разница между товарным знаком и торговой маркой, почему их все время путают (и даже мы во время записи подкаста). Что общего между Ждуном и Чебурашкой и при чем здесь Кристиан Лубутен


Как бренды судятся за свою интеллектуальную собственность. В чем разница между товарным знаком и торговой маркой, почему их все время путают (и даже мы во время записи подкаста). Что общего между Ждуном и Чебурашкой и при чем здесь Кристиан Лубутен.

В подкасте участвуют:
доктор юридических наук, специалист в области информационного права и
интеллектуальной собственности. Основательница компании IREG Галина Добрякова,

юрист группы компаний ЮАП в Санкт-Петербурге Анастасия Моисеенко,

управляющий партнёр юридической компании RDG Lex Эдуард Дмитриев

Другие материалы

Смотреть все части
АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG