“Алёнка”, МОК и лабутены. Из-за чего судятся владельцы брендов

Как бренды судятся за свою интеллектуальную собственность. В чем разница между товарным знаком и торговой маркой, почему их все время путают (и даже мы во время записи подкаста). Что общего между Ждуном и Чебурашкой и при чем здесь Кристиан Лубутен.
В подкасте участвуют:
доктор юридических наук, специалист в области информационного права и
интеллектуальной собственности. Основательница компании IREG Галина Добрякова,
юрист группы компаний ЮАП в Санкт-Петербурге Анастасия Моисеенко,
управляющий партнёр юридической компании RDG Lex Эдуард Дмитриев