Лицом к событию. При Путине ГКЧП победил?

Почему зарождавшийся в России демократический режим сменился авторитарно-клептократической диктатурой Владимира Путина? Почему 43% опрошенных "Левада-центром" оценивают события августа 1991 года как трагические и гибельные для страны? Почему доминирует мнение, что не были правы ни Борис Ельцин и демократы, ни ГКЧП? В 2018 году так ответили 53% респондентов, в 2021 - 66%. Обсуждают участники событий: историк, бывший зам председателя Моссовета и народный депутат СССР Сергей Станкевич, бывший народный депутат России, доктор экономических наук Виктор Шейнис, и автор книги о событиях 1991 года историк, профессор Лондонской школы экономики Владислав Зубок. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст https://www.svoboda.org/a/31416059.html