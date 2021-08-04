Отложен испытательный запуск нового американского космического корабля

Во вторник американское космическое агентство (NASA) и корпорация Boeing сообщили о переносе на более поздний срок запуска космического корабля Starliner, который будет использоваться для доставки людей на орбиту. Запуск был запланирован на среду.

Причиной внезапной отмены испытательного полета корабля стали проблемы с двигательной системой, обнаруженные во время проведения предстартового тестирования. Starliner должен был совершить полет к Международной космической станции в автоматическом режиме без экипажа.

Это не первая неудача, постигшая космический корабль, сооруженный компанией Boeing по заказу NASA. Во время первого запуска в 2019 году Starliner не смог состыковаться с МКС и вернулся на Землю после двухдневного полета.

В 2014 году NASA заключило контракты с компанией Илона Маска SpaceX и корпорацией Boeing на создание космических аппаратов многоразового использования для доставки людей на орбитальную станцию. После постановки на прикол американских космических челноков Shuttle в 2011 году США были вынуждены использовать российские космические корабли для отправки астронавтов на Международную космическую станцию. По планам NASA, существование двух типов космических кораблей гарантирует США возможность бесперебойных полетов на орбиту. В то время, как космический корабль Dragon, созданный SpaceX c 2020 года совершил три полета к Международной космической станции с астронавтами на борту.

Первый пилотируемый полет корабля Starliner, планировавшийся на декабрь, может быть отложен.