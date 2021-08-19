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Лицом к событию. Тотальная инвентаризация навальнистов

Лицом к событию. Тотальная инвентаризация навальнистов
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Лицом к событию. Тотальная инвентаризация навальнистов

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Кремль ставит на учет всех, кто каким-то образом высказывал свою поддержку оппозиции, в частности команде Навального и ее инициативам. Зачем Путину тотально послушное общество? В студии политики Максим Шевченко и Максим Круглов.

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