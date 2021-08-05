СМИ: Российская субмарина теряла ход у берегов Дании

Российская атомная подводная лодка "Орел", находясь в надводном положении, временно потеряла ход вблизи побережья Дании во время перехода из Санкт-Петербурга на Кольский полуостров, сообщает издание Barents Observer со ссылкой на ВМС Дании.
Инцидент произошел 30 июля когда группа российских кораблей, в которую входила субмарина "Орел", большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" и военный буксир "Алтай" находилась в оживленных водах к востоку от датского города Орхус. У российского атомного ракетоносца, по-видимому, отказали двигатели и он начал дрейфовать в направлении к датского острова Сейере со скоростью около двух с половиной километров в час. За проходом российских кораблей наблюдали моряки сторожевого корабля датских ВМС "Diana", которые описали этот инцидент на своей странице в Facebook и поместили фотографии. По их словам, несколько российских моряков вышли на палубу в спасательных жилетах в то время, как на "Алтае" готовили буксирные тросы. Предложение помощи со стороны датского корабля, переданное по радиосвязи, было "вежливо отклонено". Помощь буксира, впрочем, не потребовалась и через некоторое время субмарина двинулась своим ходом. Сейчас она продолжает движение в проливе Скагеррак.
Атомная субмарина "Орел" проекта 949А «Антей» была сдана в эксплуатацию около 30 лет назад. На ее борту находятся два ядерных реактора, она вооружена крылатыми ракетами и торпедами. По этому проекту была сооружена субмарина "Курск", затонувшая в Баренцевом море 12 августа 2000 года в результате взрыва в торпедном отсеке. Погибли все 118 членов экипажа.
"Орел" и другие корабли возвращаются на свою базу после участия в военно-морском параде в Санкт-Петербурге 25 июля. Как пишет Barents Observer, ВМФ России официально не комментировал этот эпизод. Причина возможного отказа двигателей атомной субмарины неизвестны.
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