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"Душат границы, без визы нельзя..."

"Душат границы, без визы нельзя..."
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"Душат границы, без визы нельзя..."

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Олег Газманов в дискуссии на Радио Свобода от 15 апреля 2005 года

Украина и Крым/Беларусь и Молдова/Это моя страна!/Сахалин и Камчатка/Уральские горы/Это моя страна!/Краснодарский край/Сибирь и Поволжье/Казахстан и Кавказ/И Прибалтика тоже..." Ага-ага. Особенно "Прибалтика". Когда гражданин РФ Олег Газманов в "свою страну" записывает Камчатку с Уральскими горами, так какие к нему претензии. А когда он до кучи туда же еще с пяток бывших советских республик, которые давно уже не "его страна", а вовсе заграница - вот тут начинается скандал. Он как раз оттуда и пошел, из балтийской Эстонии, и докатился до эфира РС, куда был приглашен виновник - Олег Газманов, а также журналисты - эстонский Игорь Тарло, украинский - Мария Старожицкая, российский - Зоя Ерошок. Вела программу Елена Рыковцева. И все это за 16 лет до того, как Олег Газманов уже не в песне, а в реальном документе подписался под тем, что Крым - это "его страна".
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