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Лицом к событию. Меркель между Москвой и Киевом

Лицом к событию. Меркель между Москвой и Киевом
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Лицом к событию. Меркель между Москвой и Киевом

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Чего ждать от визита Меркель Путину? Какие надежды на нее у Зеленского? Из России канцлер Германии направляется в Киев, где состоятся торжества по поводу 30-летней годовщины независимости страны и та самая "Крымская платформа", которой как огня боится Кремль. Боится, потому что Крым с повестки дня не снят. В эфире политолог Станислав Бышок и Рефат Чубаров, глава Меджлиса крымскотатарского народа.

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