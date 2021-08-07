Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа

Грани времени

Право на восстание: год белорусским протестам | Грани времени с Мумином Шакировым

Право на восстание: год белорусским протестам | Грани времени с Мумином Шакировым
Embed
Право на восстание: год белорусским протестам | Грани времени с Мумином Шакировым

No media source currently available

0:00 0:54:00 0:00
Скачать медиафайл

• Выборы в Госдуму. Как правильно собирать подписи и не сойти с дистанции. Американские горки избирательной кампании Льва Шлосберга • Что такое «стратегия национальной безопасности» в искусстве ? • Роскомнадзор заблокировал связанные с Ходорковским проекты. Экс-глава ЮКОСа закрывает все свои издания

• Выборы в Госдуму. 15 тысяч чистосердечных признаний. Как правильно собирать подписи в свою поддержку и не сойти с дистанции. Американские горки избирательной кампании Льва Шлосберга
• Полиция нравов хочет придти в театр. Министр культуры России против цензуры. Что такое «стратегия национальной безопасности» в искусстве и кто хочет контролировать репертуары культурных учреждений?
• Роскомнадзор заблокировал связанные с Ходорковским проекты — «Открытые медиа», «МБХ медиа» и «Правозащита Открытки». Экс-глава ЮКОСа закрывает все свои издания

Итоги недели подводит Мумин Шакиров с белорусским политологом, руководителем Центра политического анализа и прогноза (Варшава) Павлом Усовым, с политологом Федором Крашенинниковым, с театральным менеджером и бывшим гендиректором «Гоголь-центра» Алексеем Малобродским.
Репортажи Ивана Воронина и Артема Радыгина.
АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG