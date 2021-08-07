Право на восстание: год белорусским протестам | Грани времени с Мумином Шакировым

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Итоги недели подводит Мумин Шакиров с белорусским политологом, руководителем Центра политического анализа и прогноза (Варшава) Павлом Усовым, с политологом Федором Крашенинниковым, с театральным менеджером и бывшим гендиректором «Гоголь-центра» Алексеем Малобродским.

Репортажи Ивана Воронина и Артема Радыгина.