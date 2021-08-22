Поверх барьеров с Иваном Толстым. Надежда Мандельштам в "Алфавите инакомыслия"

Героиня нового выпуска "Алфавита инакомыслия" - Надежда Мандельштам. Почему ее книги считаются выдающимися, если вокруг них столько споров? Что вызывает недовольство у части исследователей? В программе звучат фрагменты архивных записей Радио Свобода, которое передавало воспоминания вдовы Мандельштама в 1970-е годы. Программу ведут Андрей Гаврилов и Иван Толстой.