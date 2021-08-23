Лицом к событию. Путин обещает дать денег: плохи дела?

Политику Кремля обсуждают зам председателя Партии народной свободы историк Андрей Зубов, член Федерального политического комитета партии "Яблоко" Александр Гнездилов. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст: https://www.svoboda.org/a/31423706.html
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