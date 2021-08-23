Время Свободы: сработает ли "Умное голосование"?

Интервью с пресс-секретарем Алексеем Навального Кирой Ярмыш***Российские власти потратят 7 миллиардов рублей из резервного фонда на патриотическое воспитание молодежи***В чем смысл саммита "Крымская платформа", открывшегося в понедельник в Киеве?