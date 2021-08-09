Дым от лесных пожаров, смог и туман в понедельник помешали вылету и посадке десятков самолетов в Красноярске, Иркутске, Братске, Абакане. Рейсы в эти города переправлялись в другие города. Об этом сообщает редакция Сибирь.Реалии.

В Красноярске был задержан вылет 15 самолетов в Москву, Новосибирск, Краснодарский край и в аннексированный Крым, отложен прилёт 13 рейсов, передаёт "Интерфакс". Посадка в аэропорту возможна в условиях плохой видимости, но решение об этом должны принимать командиры экипажей.

Аэропорты Иркутска и Братска не принимали самолёты из-за смога и тумана, сообщило издание "Глагол". Пять московских рейсов вместо Иркутска направляют в Улан-Удэ, один – в Читу, а рейс Москва – Братск направился в Барнаул. Рейсы из других городов задержаны. Власти Иркутска сообщили, что видимость на дорогах не превышает сто метров. В Барнауле также приземлился рейс Москва – Абакан.

Площадь лесных пожаров в России по состоянию на конец июля составляла больше 10 миллионов гектаров, примерно миллион из них пытаются потушить. 7 августа дым от лесных пожаров в Якутии накрыл Красноярский край и Иркутскую область.

С этого числа по 10 августа в Красноярске ввели режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности. Сообщалось, что задымление зафиксировано в более тысячи населенных пунктах края. В Иркутске дым достиг около 400 населенных пунктов. В Якутии огонь угрожает десяткам населённых пунктов. В республике объявлен режим чрезвычайной ситуации.