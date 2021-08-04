Актёр Леонардо Ди Каприо опубликовал пост с видео о пожарах в Якутии

Голливудский актёр Леонардо Ди Каприо опубликовал в инстаграме пост о катастрофах, вызванных изменением климата. В том числе о природных пожарах в Якутии, где действует 126 очагов общей площадью 924 тысячи гектаров.

Ди Каприо сделал репост видео издания The Guardian о природных бедствиях, произошедших в мире за последний месяц. В ролике показаны и пожары в лесах Якутии. На видео жительница республики Якутия говорит: "Конечно, страдаем, дышим дымом".

"За последний месяц по всему миру произошли разрушительные катастрофы, вызванные резким изменением погоды. От внезапных наводнений в Бельгии до смертельных температур в США, от лесных пожаров в Сибири до оползней в Индии - это был беспрецедентный период хаотичной погоды", - говорится в посте Ди Каприо. По словам актёра, учёные давно предсказывали, что изменение климата по вине человека приведет к еще большему количеству экстремальных погодных явлений, но даже они были шокированы масштабом этих событий.

В среду власти Якутии объявили о том, что прекратили тушить пожары с воздуха из-за большой задымленности. На этой неделе задымление от пожаров в республике достигло населенных пунктов в Красноярском крае и Иркутской области.

В июле жители Якутии обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на проблему лесных пожаров. Как заявили авторы петиции, в республике не хватает техники и людей для борьбы с огнем. Позже эксперты Greenpeace отметили, что ресурсов, собранных по всей стране для тушения пожаров в Якутии, недостаточно.

Экоактивистка Роза Дьячковская обратилась за помощью в тушении лесных пожаров к основателю благотворительного экологического фонда, актёру Леонардо Ди Каприо, который согласился поучаствовать в борьбе с пожарами. Якутские власти отказались и заявили, что им хватает помощи, которую предоставляют правительство России.

В 1998 году Леонардо Ди Каприо основал благотворительный фонд Leonardo DiCaprio Foundation, оказывающий поддержку проектам по защите экологии и дикой природы.