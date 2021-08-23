Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа

Лицом к событию
Подписаться
Лицом к событию

Подписаться

iTunes Google Podcast Spotify Yandex Music CastBox Подписаться

Лицом к событию. Отсек Медведева и отправил в баню военных

Лицом к событию. Отсек Медведева и отправил в баню военных
Embed
Лицом к событию. Отсек Медведева и отправил в баню военных

No media source currently available

0:00 0:55:00 0:00

"Все должны быть равны, как в бане", - объявил на съезде Единой России Владимир Путин и раздал всем военным ровно по 15 тысяч рублей, хотя поначалу речь шла о том, что "в среднем". Пенсионерам он тоже раздал по 10 тысяч не дожидаясь выборов. Хотя опять же еще два дня назад  уверял, что этот дар они получат "после формирования фракции".  Дмитрию Медведеву с точки зрения пиара тут вообще ничего не обломилось, Путин целиком взял на себя роль кормчего/паровоза "Единой России". Что об этом предвыборном шоу партии власти думают политики Дмитрий Потапенко и Нина Останина?

Другие материалы

Смотреть все части
АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG