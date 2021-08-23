Лицом к событию. Отсек Медведева и отправил в баню военных

"Все должны быть равны, как в бане", - объявил на съезде Единой России Владимир Путин и раздал всем военным ровно по 15 тысяч рублей, хотя поначалу речь шла о том, что "в среднем". Пенсионерам он тоже раздал по 10 тысяч не дожидаясь выборов. Хотя опять же еще два дня назад уверял, что этот дар они получат "после формирования фракции". Дмитрию Медведеву с точки зрения пиара тут вообще ничего не обломилось, Путин целиком взял на себя роль кормчего/паровоза "Единой России". Что об этом предвыборном шоу партии власти думают политики Дмитрий Потапенко и Нина Останина?
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