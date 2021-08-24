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Время Свободы: 30 лет возвращению независимости

Время Свободы: 30 лет возвращению независимости
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Время Свободы: 30 лет возвращению независимости

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Украина отмечает 30-летие независимости *** 3 с половиной миллиона без крова. Ситуация в Афганистане может превратиться в глобальную катастрофу *** В Беларуси вышла на свободу глава Независимого пресс-клуба. Чтобы выбраться из заключения, ей пришлось оговорить себя

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