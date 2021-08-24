Дороги к свободе. Главное событие августа 1991 года

Как провозглашение независимости Украины и крах СССР изменили советскую и российскую историю? Собеседники Виталия Портникова - Александр Зинченко, украинский историк и журналист и Борис Соколов, российский историк и публицист.
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