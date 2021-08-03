Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа

Человек имеет право. Подкаст
Подписаться
Человек имеет право. Подкаст

Подписаться

iTunes Google Podcast Spotify Yandex Music CastBox Подписаться

Микки Маус, Пушкин и Pornhub. Как заработать на общественном достоянии?

Микки Маус, Пушкин и Pornhub. Как заработать на общественном достоянии?
Embed
Микки Маус, Пушкин и Pornhub. Как заработать на общественном достоянии?

No media source currently available

0:00 0:31:20 0:00
Скачать медиафайл

Кто и как зарабатывает на общественном достоянии. Зачем в американском Конгрессе обсуждали Микки Мауса. Что не поделили галерея Уффици и Pornhub и при чем здесь Джером Селинджер

Кто и как зарабатывает на общественном достоянии. Зачем в американском Конгрессе обсуждали Микки Мауса. Что не поделили галерея Уффици и Pornhub
и при чем здесь Джером Селинджер.

В подкасте участвует доктор юридических наук, специалист в области информационного права и
интеллектуальной собственности. Основательница компании IREG Галина Добрякова

Другие материалы

Смотреть все части
АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG