Микки Маус, Пушкин и Pornhub. Как заработать на общественном достоянии?

Кто и как зарабатывает на общественном достоянии. Зачем в американском Конгрессе обсуждали Микки Мауса. Что не поделили галерея Уффици и Pornhub
и при чем здесь Джером Селинджер.
В подкасте участвует доктор юридических наук, специалист в области информационного права и
интеллектуальной собственности. Основательница компании IREG Галина Добрякова
и при чем здесь Джером Селинджер.
В подкасте участвует доктор юридических наук, специалист в области информационного права и
интеллектуальной собственности. Основательница компании IREG Галина Добрякова