Микки Маус, Пушкин и Pornhub. Как заработать на общественном достоянии?

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и при чем здесь Джером Селинджер.



В подкасте участвует доктор юридических наук, специалист в области информационного права и

интеллектуальной собственности. Основательница компании IREG Галина Добрякова