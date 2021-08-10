Суд сократил на один год срок наказания Анастасии Шевченко

В Ростове-на-Дону суд сократил на один год срок наказания бывшей активистке движения "Открытая Россия" Анастасии Шевченко, осуждённой по обвинению в участии в деятельности нежелательной организации.
Вместо четырёх лет лишения свободы условно Шевченко должна будет отбывать наказание в течение трёх лет.
Приговор активистке вынесли в феврале. При этом обвинение требовало для неё пяти лет реального заключения.
Уголовное дело против Шевченко возбудили из-за организации политических дебатов и публикации поста о лекции "Открытой России". В итоге активистка стала первой осуждённой по статье уголовного кодекса о сотрудничестве с нежелательной организацией.
До решения суда Шевченко больше двух лет находилась под домашним арестом. В январе 2019 года у нее умерла 17-летняя дочь, которая жила в интернате для детей с особенностями развития. Подростка госпитализировали с обструктивным бронхитом. Тогда следователь позволил активистке побыть несколько часов с дочерью, а позже сходить на похороны ребёнка.
- Закон о нежелательных организациях был подписан Владимиром Путиным в мае 2015 года, после этого его несколько раз ужесточали. Нежелательной может быть признана любая неправительственная организация (НПО), которая, по мнению генерального прокурора или его заместителя, представляет "угрозу безопасности государства и основам конституционного строя". После внесения в список нежелательных организации запрещается работать на территории России, замораживаются все её счета, должны быть закрыты все её отделения. Сотрудничать с такими организациями запрещено. Нарушителям закона грозят крупные штрафы и длительные сроки заключения.
- В 2017 году российские власти внесли в реестр нежелательных организаций несколько структур Михаила Ходорковского, зарегистрированных в Великобритании - в частности, Open Russia Civic Movement и OR (Otkrytaya Rossia). Анастасия Шевченко и многие другие представители российского общественного движения "Открытая Россия", не внесённого в реестр, неоднократно отмечали, что оно не имеет никакого отношения к британским структурам. Тем не менее, власти возбудили против активистов движения множество уголовных дел.
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