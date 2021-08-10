Суд сократил на один год срок наказания Анастасии Шевченко

В Ростове-на-Дону суд сократил на один год срок наказания бывшей активистке движения "Открытая Россия" Анастасии Шевченко, осуждённой по обвинению в участии в деятельности нежелательной организации.

Вместо четырёх лет лишения свободы условно Шевченко должна будет отбывать наказание в течение трёх лет.

Приговор активистке вынесли в феврале. При этом обвинение требовало для неё пяти лет реального заключения.

Уголовное дело против Шевченко возбудили из-за организации политических дебатов и публикации поста о лекции "Открытой России". В итоге активистка стала первой осуждённой по статье уголовного кодекса о сотрудничестве с нежелательной организацией.

До решения суда Шевченко больше двух лет находилась под домашним арестом. В январе 2019 года у нее умерла 17-летняя дочь, которая жила в интернате для детей с особенностями развития. Подростка госпитализировали с обструктивным бронхитом. Тогда следователь позволил активистке побыть несколько часов с дочерью, а позже сходить на похороны ребёнка.

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