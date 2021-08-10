Племянник Путина снялся с выборов по совету "самого уважаемого человека"

Двоюродный племянник президента России, предприниматель Роман Путин, планировавший выдвигаться в Госдуму по одномандатному округу Санкт-Петербурга, отказался от участия в выборах.

По словам родственника президента, он принял решение снять свою кандидатуру "после встречи с самым уважаемым человеком" и по его "рекомендации". Роман Путин не уточнил, что это за человек, добавив лишь, что продолжит заниматься "общественно-политической деятельностью".