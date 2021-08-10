Племянник Путина снялся с выборов по совету "самого уважаемого человека"

Двоюродный племянник президента России, предприниматель Роман Путин, планировавший выдвигаться в Госдуму по одномандатному округу Санкт-Петербурга, отказался от участия в выборах.
По словам родственника президента, он принял решение снять свою кандидатуру "после встречи с самым уважаемым человеком" и по его "рекомендации". Роман Путин не уточнил, что это за человек, добавив лишь, что продолжит заниматься "общественно-политической деятельностью".
- Роман Путин – бывший оперативник ФСБ, сын двоюродного брата президента Игоря Путина, который входил в советы директоров четырёх банков, у каждого из которых были отозваны лицензии. В 2017 году СМИ сообщали о незаконном выводе из России через один из этих банков - Русский земельный банк - 350 миллиардов рублей.
- В 2012 году Роман Путин был назначен советником губернатора Новосибирской области на общественных началах. Но уже в 2013 году тогдашний губернатор области Василий Юрченко уволил его с этого поста. Роман Путин заявил, что его увольнение – месть за разнос, якобы устроенный Юрченко президентом.
- Позже Роман Путин создал партию "Народ против коррупции". Осенью прошлого года Верховный суд России ликвидировал её, поскольку она не смогла обеспечить участие в выборах как минимум в 10% регионов. В декабре прошлого года племянник Путина учредил новую политическую партию - "Россия без коррупции", и был избран её председателем.
- В 2014 году родственник президента основал в Лондоне компанию Putin Consulting Ltd, однако вскоре компания сменила название и переехала в Россию. Кроме того, он возглавляет компанию "Звезда Ойл", которая производит нефтепродукты, является владельцем компаний по оптовой торговле топливом "Арбат Нефтегаз", а также возглавляет попечительский совет Федерации тхэквондо России.
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