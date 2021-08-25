Какова альтернатива курсу "партии власти" на подачки и репрессии? В эфире член Политкомитета партии «Яблоко» Лев Шлосберг. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст: https://www.svoboda.org/a/31427316.html
Другие материалы
-
25 августа 2021
Лицом к событию. Путин всех победит?
-
24 августа 2021
Лицом к событию. Отсек Медведева и отправил в баню военных
-
23 августа 2021
Лицом к событию. Путин обещает дать денег: плохи дела?
-
20 августа 2021
Лицом к событию. Меркель между Москвой и Киевом
-
19 августа 2021
Лицом к событию. Царство Молчалиных
-
18 августа 2021
Лицом к событию. При Путине ГКЧП победил?