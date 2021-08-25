Время Свободы: повлияет ли ситуация в Афганистане на радикализацию Северного Кавказа?
Может ли "Талибан" влиять на радикализацию исламской молодежи в России?***Почему в Выборге не согласны с обвинениями против художника-реставратора Валерия Кожухаря?***Как в России преследуют последователей религиозного движения "Фалуньгун"?***Жизнь Вероники Цепкало после отъезда из Беларуси
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