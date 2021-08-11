"Голос" просит Путина вернуть трансляции с избирательных участков

Движение в защиту прав избирателей "Голос" обратилось к президенту России Владимиру Путину с просьбой вернуть публичные онлайн-трансляции с избирательных участков во время выборов в Госдуму.

Правозащитники напомнили, что именно по поручению Владимира Путина в 2012 году было введено видеонаблюдение на избирательных участках. "Пусть страна видит, что происходит у каждого конкретного ящика, чтобы снять напрочь всякие фальсификации на этот счёт", — заявил тогда президент.

С тех пор ситуация с трансляциями с избирательных участков радикально изменилась, отмечают в "Голосе". В середине июля Центральная избирательная комиссия решила не транслировать выборы для всех. Глава ЦИК Элла Памфилова называет интересующихся выборами "диванными наблюдателями", на "удовлетворение любопытства" которых не стоит тратить бюджетные средства. Желающим смотреть трансляции с участков Центризбирком предлагает приходить в региональные общественные палаты.

"Сложно представить, к каким последствиям в нынешней эпидемиологической ситуации может привести такая концентрация граждан в ограниченных помещениях", — указывают в "Голосе". Кроме того, это усложняет процесс, и вряд ли многие россияне воспользуются такой возможностью. Правозащитники отмечают, что во время выборов 2018 года за сутки видеотрансляцию с избирательных участков посмотрело 2 миллиона граждан, а на пике за голосованием одновременно наблюдали 331 тысяча человек.

Авторы обращения подчёркивают, что полноценного наблюдения теперь лишены и участники выборов. Так, федеральные штабы партий получат доступ к трансляциям только с 20 участков из почти 46 тысяч.

Заявления Памфиловой о "дороговизне" онлайн-трансляций в "Голосе" называют голословными - никаких расчетов в ЦИК не представили. Сложно объяснить и опасения Памфиловой, что общедоступная трансляция с избирательных участков угрожает национальной безопасности России, добавляют правозащитники.

Доверие к выборам — бесценно и его подрыв ничем нельзя оправдать, говорится в обращении движения "Голос" к президенту России. По мнению правозащитников, доступ к трансляциям с избирательных участков повысит доверие к выборам и у россиян, и в глазах международного сообщества.

В середине июля ЦИК объявил, что доступ к видеотрансляциям с участков во время сентябрьских выборов в Госдуму получат только избиркомы, партии и кандидаты. При этом кандидат сможет посмотреть записи только из того округа, где баллотируется. Из-за нововведений партия "Яблоко" подала в Верховный суд административный иск о признании не соответствующим закону постановление ЦИК о видеонаблюдении.