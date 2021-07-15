ЦИК России отменил общедоступные трансляции с избирательных участков на осенних выборах в Госдуму России. Об этом было объявлено 14 июля на специальной презентации, посвященной предстоящему голосованию. В ЦИКе говорят, что волноваться не о чем, и обещают, что записи с участков будут доступны на служебном портале. Доступ к нему есть у избиркомов, партий и кандидатов. Трансляции также можно будет увидеть в центрах наблюдения при общественных палатах регионов. Всего таких центров будет 86 – по одному в каждом субъекте и в федеральной территории "Сириус".

Эксперты движения "Голос" (Минюст РФ включил его в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), называют отмену открытых видеотрансляций дельнейшей деградацией российских выборов и считают, что власти хотят скрыть возможные многочисленные фальсификации на предстоящем голосовании.



Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев в интервью "Новой газете" заявил, что отмена общедоступных трансляций – это чисто техническое решение: "У нас была вилка. Либо мы показываем трансляцию массово, но в течение 12 часов в рамках тех денег, которые были выделены на видеонаблюдение. Либо мы показываем все трое суток, начиная с 17-го числа с 7 утра и до подписания протоколов об итогах голосования уже 20-го числа, но мы показываем только для тех людей, которые непосредственно участвуют в выборах", – пояснил Булаев.

В ЦИКе отмечают, что трансляция на служебном портале будет вестись все три дня голосования и две ночи первого и второго дней голосования. По заверения сотрудников комиссии, съемка будет непрерывной. Места выдачи бюллетеней, ящики для голосования и КОИБ (комплексы для обработки бюллетеней), сейфы для хранения документации, места, где перемещают бюллетени из ящиков в сейф-пакеты, будут под круглосуточным наблюдением. Записи будут храниться в течение года.

Сопредседатель движения "Голос" Андрей Бузин считает запрет открытых видеотрансляций с избирательных участков продолжением общей политики на закрытость избирательного процесса:

Нарушаются положения закона о том, что работа комиссий должна быть открытой и гласной

– Нарушаются декларированные в законе положения о том, что работа избирательных комиссий должна быть открытой и гласной. Возможность доступа к видеозаписям с видеокамер на избирательных участках ухудшается. Это происходит с 2016 года, когда Минсвязи передал избирательным комиссиям возможность получения видеозаписей с участков. При этом идет массированная пропаганда того, что у нас самое лучшее видеонаблюдение на выборах. А то, что произошло вчера, это последний, завершающий этап. Раньше наши умельцы захватывали с открытого портала эту самую прямую трансляцию, и у них были видеозаписи, доказывающие нарушения. Теперь же, чтобы такого не происходило, публичную прямую трансляцию закрыли. Часть трансляции оставили, но она уже не позволяет захватить и использовать видеозаписи. Наши пропагандисты делают акцент на видеотрансляции, гордятся ими, но видеотрансляции с избирательных участков очень неэффективны: очень трудно прямо на ходу увидеть, что там на самом деле происходит. Эффективными являются именно видеозаписи, которых сейчас не станет.

– Остается ли еще возможность наблюдения за этим осенним голосованием?

Главный изъян этих выборов – невозможность выдвижения независимых кандидатов

– В законодательстве пока есть возможность назначать наблюдателей от кандидатов и от партий. Некоторые партии назначают наблюдателей, которые более внимательны, чем псевдонаблюдатели от Общественных палат. Видеонаблюдение немножко урезало эту возможность, но не намного. Главный изъян наших выборов сильно связан с самой политической системой, с невозможностью выдвижения независимых кандидатов. Проблема в том, что в избирательном бюллетене не представлен полный политический спектр граждан. Законодательство очень сильно изменилось, туда вставлено огромное количество неконституционных ограничений, и это наши основные претензии к предстоящим выборам, – говорит эксперт движения "Голос" Андрей Бузин.

Политолог Александр Кынев уверен, что отмена открытых видеотрансляций напрямую связана с желанием ЦИК скрыть то, что на самом деле будет происходить на избирательных участках. По его опыту, это возможные вбросы бюллетеней и низкая явка избирателей, которая сильно завышается в ряде регионов, особенно на Кавказе:

Трансляция есть, но вы ее не увидите

– Нужно уточнить, что трансляции будут, их не отменяют, речь идет о том, что к ним не будет доступа. До этого существовало два вида доступа. Первый – для самих избирательных комиссий, кандидатов, то есть это была некая внутренняя система. И второй – это внешняя трансляция для всех остальных, то есть для простых граждан, для наблюдателей, для представителей СМИ, для тех, кто просто интересуется выборами, но не должен для этого обращаться в специальные инстанции. Раньше такие трансляции с того или иного участка можно было смотреть просто со своего компьютера. Теперь остается только первый способ доступа. При этом публично говорится о том, что камер очень много, правда, точное количество участков и камер не называется, но говорят, что эти участки охватывают 85 процентов избирателей. Видимо, имеются в виду какие-то крупные участки. Большего о новой процедуре пока понять невозможно. Центризбирком продолжает утверждать, что у самих кандидатов и партий никаких проблем с доступом к этим трансляциям не будет, но какова будет процедура – никому не известно. Потому что, даже если мы будем брать, например, ситуацию с одномандатным округом, одномандатный округ – это, грубо говоря, в среднем 2-2,5 тысячи участков. Вопрос: а если, например, этот доступ сохранят хотя бы для кандидатов в этих округах, этому кандидату будет дан один доступ на одном компьютере, он сможет смотреть один участок из 2 тысяч, или ему дадут неограниченное количество доступов, и он сможет поделиться с наблюдателями? Это большой вопрос, и никакого ответа по этой процедуре нет. Так что все пока история с трансляциями напоминает мультфильм "Простоквашино", когда "у меня есть посылка для вашего мальчика, но я вам ее не отдам, потому что у вас документов нет". То есть трансляция есть, но вы ее не увидите.

– ​О чем это говорит? Власти готовятся к каким-то массовым вбросам, спланированным нарушениям, которые они хотели бы утаить от общественности и экспертов?

Если что-то хотят скрыть, значит, дело темное

– Этот вопрос сразу возникает у любого нормального человека. Если что-то хотят скрыть, значит, дело темное. Потому что ЦИК продолжает говорить, что у нас все хорошо, идеально и прекрасно. Элла Памфилова произносит какие-то грозные тирады по поводу того, что у нас самые защищенные бюллетени в мире и так далее, но если все так прекрасно, что тогда скрывать-то? Наоборот, этим надо гордиться, пускай все смотрят, никто вообще ни к чему не подкопается. Возникает какой-то очевидный смысловой диссонанс между бравадой по поводу качества выборов и стремлением максимально усилить эту информационную закрытость. Это вызывает существенные опасения. Все понимают, что главная интрига этих выборов – это явка, а мы знаем, что явка у нас очень сильно дифференцирована: у нас есть регионы, которые стабильно сообщают о явке под 80-90 процентов, и доля этих регионов за счет этой аномальной явки в результатах высока. При этом, как показывал опыт использования видеонаблюдения со стороны независимых наблюдателей, именно в этих регионах больше всего вопросов о том, что явка фиктивная. Так что рискну предположить, что отмена видеотрансляций связана именно с этим.

Напомню, что в 2018 году конфликт Эллы Памфиловой с независимыми наблюдателями начался именно из-за просмотра этих видеозаписей. В то время я входил в экспертно-консультационную группу при председателе Центризбиркома, и как раз летом 2018 года представители "Голоса" и ряд общественников стали детально отсматривать участки, расположенные в ряде аномальных регионов: Дагестан, Кабардино-Балкария и так далее. Там в записях было прекрасно видно, как происходят вбросы, целыми пачками запихиваются бюллетени, и реальное количество людей, которые подходят к урнам, мягко говоря, не очень соответствует данным официальных протоколов. Скорее всего, прекрасно понимая, что в этот раз будет происходить то же самое, организаторы выборов не хотят предоставлять общественности такие визуальные доказательства несоответствия объявленной и фактической явки на участках. Вообще, ситуация с этим закрытием видеонаблюдения от посторонних абсолютно вписывается в общий тренд на все более растущую закрытость Центризбиркома. То есть мы наблюдаем очевидный регресс, когда за последнее время постоянно меняются процедуры, которые все больше затрудняют доступ граждан к информации о выборах. Она становится все более и более закрытой и размещается таким образом, что пользоваться ею становится фактически невозможно.

– ​Российская власть сделала все возможное, чтобы выдавить оппонентов партии "Единая Россия" из выборного процесса, в том числе из страны. Вам вообще интересно будет наблюдать за этими выборами, остаются ли там какие-то интриги?

Все боятся – граждане, партии, кандидаты...

– Интриги остаются, они никуда не делись. То, что часть кандидатов, скажем так, элиминирована, не означает отсутствие выбора. Выбор есть всегда, пока, кроме базового кандидата, есть второй, всегда есть альтернатива. Есть разные списки. Другое дело, что все боятся, боятся граждане, боятся партии, боятся кандидаты, учитывая огромное количество запретов, которые сегодня есть, все боятся. Поэтому у нас ситуация начинает напоминать поздний Советский Союз, когда многие вещи критикуются намеками, эвфемизмами и так далее. Есть какие-то ритуалы, которые ты должен обязательно упомянуть, высказывая ту или иную критику. Например, нужно обязательно попутно отречься от Навального, сделать еще какие-то реверансы власти, и дальше ты можешь критиковать и так далее. То есть огромное количество экивоков и каких-то обходных маневров. Но так же, как в позднем Советском Союзе через эту ритуальную часть была видна реальная позиция многих людей, там же она видна и сейчас. Это не отменяет возможности выбора. Просто кандидаты и партии вынуждены это делать публично. Главная интрига этих выборов – это явка. Власть прекрасно понимает, что, чем больше людей придут на участки в тех регионах, где фальсификации не являются нормой – это Москва, Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, регионы Урала, Сибири, Дальнего Востока, Крайнего Севера, тем меньше будет доля электоральных султанатов вроде Кавказских республик, и тем более честным и адекватным будет общий результат, – полагает политолог Александр Кынев.

Голосование на выборах в Госдуму будет продолжаться три дня – с 17 до 19 сентября. Решение об этом приняла Центральная избирательная комиссия.

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, решение принято из-за эпидемии коронавируса "с учётом рекомендаций Роспотребнадзора, опросов общественного мнения, дискуссии с экспертным сообществом".



Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что "голосование в течение трех дней позволяет избежать рисков инфицирования". Она добавила, что важно добиться того, чтобы все участники выборов были привиты.



Памфилова признала, что работать три дня подряд наблюдателям на выборах будет непросто, и сказала, что для них создадут "комфортные условия".

Впервые голосование в течение нескольких дней в новейшей истории России проводилось в прошлом году, когда принимали поправки к Конституции. Тогда голосование длилось целую неделю, что тоже объяснили эпидемией коронавирусной инфекции. После этого был принят закон, позволяющий голосовать несколько дней и на выборах в Госдуму.



Сторонники находящегося в заключении оппозиционного политика Алексея Навального намерены агитировать за так называемое Умное голосование - против кандидатов от "Единой России". По словам бывшего начальника штаба Навального Леонида Волкова, будут поддержаны более 1200 кандидатов на выборах разных уровней.