Лицом к событию. Полубезумный царь в кругу шаманов и покемонов

Алексей Навальный из застенков дал интервью газете "Нью-Йорк Таймс". Насколько адеватны его оценки Путина, путинского окружения, возможных реакций российского общества на западные санкции против путинских "кошельков", которые он предлагает? Обсуждают политолог Глеб Павловский, политик Яков Якубович и корреспондент отдела расследований еженедельника "Собеседник" Илья Давлятчин.
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