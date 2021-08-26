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Лицом к событию. Полубезумный царь в кругу шаманов и покемонов

Лицом к событию. Полубезумный царь в кругу шаманов и покемонов
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Лицом к событию. Полубезумный царь в кругу шаманов и покемонов

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Алексей Навальный из застенков дал интервью газете "Нью-Йорк Таймс". Насколько адеватны его оценки Путина, путинского окружения, возможных реакций российского общества на западные санкции против путинских "кошельков", которые он предлагает? Обсуждают политолог Глеб Павловский, политик Яков Якубович и корреспондент отдела расследований еженедельника "Собеседник" Илья Давлятчин.

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