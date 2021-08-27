Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа

Лицом к событию
Подписаться
Лицом к событию

Подписаться

iTunes Google Podcast Spotify Yandex Music CastBox Подписаться

Лицом к событию. Путинская Россия: надолго или навсегда?

Лицом к событию. Путинская Россия: надолго или навсегда?
Embed
Лицом к событию. Путинская Россия: надолго или навсегда?

No media source currently available

0:00 0:55:00 0:00

Как бороться с диктатурой в России? Путем голосования или бойкотируя выборы? Перспективы политической борьбы с автократией за европейский путь развития обсуждают экономист и политолог Владислав Иноземцев и политик из команды Алексея Навального Олег Степанов. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст: https://www.svoboda.org/a/putinskaya-rossiya-nadolgo-ili-navsegda/31430812.html

Другие материалы

Смотреть все части
АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG