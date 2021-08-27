Лицом к событию. Путинская Россия: надолго или навсегда?

Как бороться с диктатурой в России? Путем голосования или бойкотируя выборы? Перспективы политической борьбы с автократией за европейский путь развития обсуждают экономист и политолог Владислав Иноземцев и политик из команды Алексея Навального Олег Степанов. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст: https://www.svoboda.org/a/putinskaya-rossiya-nadolgo-ili-navsegda/31430812.html