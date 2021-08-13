И один в Думе воин?

В пятницу 13 августа в Москве попрощались с Сергеем Адамовичем Ковалевым - диссидентом, политзаключенным – пробыл 7 лет в советских лагерях и 3 в ссылке, первым уполномоченным по правам человека в России, бывшим депутатом Думы, председателем правления российского общества «Мемориал». Днем раньше в Париже проводили в последний путь Арину Гинзбург, мужественного диссидента, распорядителя Солженицынского фонда помощи жертвам репрессий, высланную из СССР и ставшую в эмиграции редактором прекрасной газеты «Русская мысль».

Потеря за потерей. Кто приходит на смену ветеранам диссидентства в эпоху новых репрессий в России? Что может один политик или правозащитник сделать сейчас? Роль личности в современной истории обсуждают правозащитник Марина Литвинович и политик Владимир Кара-Мурза.

Ведет передачу Михаил Соколов.

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