Собянин назвал число привитых от COVID-19 москвичей

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил число москвичей, получивших первый компонент вакцины от COVID-19. На этой неделе оно превысило четыре с половиной миллиона.

Вакцинация от коронавирусной инфекции нового типа в Москве началась в декабре 2020 года. Тогда Собянин отмечал, что прививку от COVID-19 в столице нужно сделать семи миллионам человек, чтобы обеспечить коллективный иммунитет. В апреле, по данным мэра, привились менее одного миллиона человек. 16 июня на фоне роста числа заражений, в том числе штаммом "дельта", власти Москвы объявили обязательную вакцинацию для сотрудников определенных сфер.

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13 августа мэр Москвы сообщил об отмене ряда ограничений, введённых в июне из-за резкого роста заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа, в связи с массовой вакцинацией и снижением числа госпитализаций. По состоянию на 13 августа, сообщил Собянин, занято менее семи тысяч коек для больных COVID-19 . Это - минимальное количество с начала апреля.

Согласно указу мэра Москвы, отменяется обязательное требование о переводе на удаленную работу не менее 30 процентов сотрудников предприятий и организаций, в том числе старше 65 лет, а также с хроническими заболеваниями. При этом мэр рекомендовал работодателям и дальше сохранять удаленный режим работы, если это возможно без ущерба.

Также отменено требование измерять температуру сотрудников каждые четыре часа в течение рабочего дня, а каждые 15 дней тестировать на COVID-19 не менее 10 процентов персонала. Запрет допускать к работе сотрудников с признаками ОРВИ сохраняется.

Отменяются и все ограничения на посещение зоопарков.

В России второй день подряд выявляют более 800 умерших от коронавирусной инфекции нового типа. За последние сутки, по данным оперативного штаба, умерли 815 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Это - максимум с начала пандемии. Наибольшее число умерших в Москве – 59.

За последние сутки в России зафиксировано более 22 новых случаев заражения коронавирусом, 2529 из них – в Москве. Число новых заражений в российской столице сейчас существенно ниже, чем 1-2 месяца назад.