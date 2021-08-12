Суточная смертность от COVID-19 в России впервые превысила 800 человек

Суточная смертность от коронавирусной инфекции нового типа в России обновила антирекорд и составила 808. В течение двух недель этот показатель держался у отметки 799, но не превышал её, вне зависимости от числа выявленных заболевших. Это дало повод заподозрить власти в манипуляции со статистикой.

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Всего, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России, за сутки к утру 12 августа выявлено 21 932 случая заражения коронавирусом COVID-19. 20195 человек выздоровели. Общее число выявленных случаев с начала пандемии превысило 6,5 миллиона, больше 168 тысяч человек умерли.

Высокопоставленные чиновники неоднократно признавали, что реальная ситуация с пандемией в стране гораздо более тяжёлая, смертность и число заболевших — больше. Демографы отмечают, что избыточная смертность в стране с марта прошлого года превысила 630 тысяч человек.

По этому показателю Россия занимает первое-второе место вместе с Индией, население которой в 10 раз больше, чем российское.