Федеральные власти объявили в четырёх регионах Дальнего Востока чрезвычайную ситуацию федерального масштаба из-за наводнений, вызванных дождями. Режим ЧС введён в Амурской области, Еврейской автономной области, Забайкальском и Хабаровском краях, передаёт Сибирь.Реалии.

Только в Амурской области из-за резкого подъема уровня воды в зоне наводнения оказались 91 населенный пункт в 20 районах. Пострадали более 1200 жилых домов, 4600 приусадебных участков, 13 социальных объектов. Водой повреждены 39 автомобильных мостов, затоплено более 400 участков автомобильных дорог. Предварительный размер материального ущерба только в Амурской области составил 6,2 млрд рублей.

Хотя паводок еще не пришел полностью, но его последствия уже ощутимы, отмечает пресс-служба правительства Хабаровского края. На островной части левобережья у Хабаровска затоплено около 1350 дачных участков. В Хабаровском районе амурский паводок затопил 105 земельных участков, девять участков внутрипоселковых автодорог. 17 приусадебных участков подтопило в селе Корсаково-2. Волна амурского паводка достигнет Хабаровска в 18-20 августа.

13 августа в Забайкалье на реках Амур, Шилка, отдельных участках Аргуни, Ингоды, на малых реках юго-восточных и восточных районов уровни воды повысились на 3-41 см. На реке Чита у города Чита прошел пик паводка, начался спад.

По данным Дальневосточного УГМС, гребень амурского паводка сейчас смещается по территории Еврейской автономной области. Вода поднимается на всем протяжении русла реки от Благовещенска и до устья. По состоянию на 13 августа в Еврейской автономии в результате подъема уровня воды в девяти населенных пунктах затоплено три жилых дома, объект топливно-энергетического комплекса, 146 приусадебных участков, 180 дачных участков, 10 участков автомобильных дорог.