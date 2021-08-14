Детские лагеря в Краснодарском крае эвакуированы из-за потопа

932 ребенка эвакуированы из детских оздоровительных лагерей Кубани из-за потопа, вызванного сильными ливнями. Детей вывезли из лагерей "Северянка", "Огонек", "Лебяжий берег" и "Ровесник", сообщает Кавказ.Реалии со ссылкой на пресс-службу местного управления МЧС. Их разместили в лагерях, школах и санатории, расположенных в безопасном месте.

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По данным на 14 августа, больше всего от ливней на Кубани пострадали Анапа, а также Темрюкский и Крымский районы. Жителей пришлось пришлось эвакуировать в пункты временного размещения, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В Краснодарском крае, по данным МЧС на 14 августа, подтоплено около 1,3 тыс. частных домовладений и около 1,7 тыс. придомовых территорий в 19 населенных пунктах. В 14 муниципалитетах Кубани введены режимы чрезвычайной ситуации.

Из-за дождей около сотни домов подтоплены в соседним с Краснодарским краем аннексированном Крыму, передаёт Крым.Реалии. Из зоны подтопления в Керчи эвакуированы 10 человек.