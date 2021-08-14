В Локарно показали фильм Глеба Панфилова по рассказу Солженицына

На 74-м кинофестивале в швейцарском городе Локарно состоялась премьера фильма Глеба Панфилова "100 минут из жизни Ивана Денисовича" по мотивам рассказа Александра Солженицына "Один день Ивана Денисовича", опубликованного в 1962 году.

В 2006 году Глеб Панфилов снял телесериал по роману Александра Солженицына "В круге первом". Тогда же была достигнута договоренность с писателем об экранизации "Одного дня Ивана Денисовича", но съемки начались лишь в 2017 году.

Ивана Шухова, оказавшегося в сталинском лагере после немецкого плена, сыграл Филипп Янковский, его мать – Инна Чурикова.

Как говорит режиссер, он хотел создать портрет человека, который выжил в экстремальных условиях войны, плена и сталинских лагерей, но сумел остаться человеком, несмотря на невзгоды. Особое внимание Панфилов уделил жизни Ивана Денисовича до ареста и его военным подвигам. Подчеркнуто смирение героя, его готовность безропотно подчиняться начальству и уповать на чудо. Чудеса в критические моменты жизни Ивана Денисовича случаются, сверхъестественные обстоятельства помогают ему выжить.

"Один день Ивана Денисовича" — первое произведение о сталинских лагерях, опубликованное в СССР по решению Никиты Хрущева, сперва в журнале "Новый мир" в 1962 году, затем отдельной книгой. Книга принесла славу её автору, бывшему узнику ГУЛАГа. В 1971—1972 годах все издания "Ивана Денисовича" изымались из советских библиотек и уничтожались. Книга была переиздана лишь в 1990 году.

Показ фильма Глеба Панфилова прошёл 13 августа на главной площади Локарно, в кинотеатре под открытым небом. Российская премьера запланирована на 23 сентября.

В 1969 году полнометражный дебют Глеба Панфилова "В огне брода нет" получил "Золотого леопарда" – главный приз фестиваля в Локарно.