Из белорусской школьной программы убраны Солженицын и Алексиевич

Из белорусской школьной программы по русскоязычной литературе для старших классов исключены лауреаты Нобелевской премии Александр Солженицын и Светлана Алексиевич. Из списка дополнительного чтения убраны Варлам Шаламов и Евгения Гинзбург. Внимание на это обратил преподаватель Сергей Дубелевич, — передаёт Белорусская служба Радио Свобода.

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Солженицын, Владимир Набоков и Виктор Некрасов были включены в тему "Место и роль в литературном процессе диссидентской литературы". Три академических часа выделялось на повесть Солженицына о ГУЛАГе "Один день Ивана Денисовича". Отдельно предлагалось прочитать солженицынский рассказ "Матрёнин двор". В новой программе из троих писателей остался только Некрасов.

Среди литературы, созданной белорусскими писателями на русском языке, в программу входила книга Светланы Алексиевич "Последние свидетели". Теперь она исключена из списка. Алексиевич — единственный белорусский нобелевский лауреат. Она живёт в Германии и находится в оппозиции к режиму Александра Лукашенко.

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