Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

У офиса президента Украины произошли столкновения полиции с националистами

Полиция применила слезоточивый газ против участников протестной акции "Остановим капитуляцию" у здания Офиса президента Украины. Об этом 14 августа сообщает Украинская служба Радио Свобода.

Акция была организована рядом общественных организаций, в том числе — праворадикальным движением "Национальный корпус". Участники мероприятия, как утверждают в МВД страны, отказались проходить осмотр перед подходом к правительственному зданию и спровоцировали конфликт с полицейскими.

Активисты принесли автомобильные шины, которые бросали в полицейских, и жгли файеры. Семеро полицейских получили ожоги глаз, несколько служащих Национальной гвардии ранены, — передаёт Украинская правда официальную информацию властей.

После столкновений активисты пошли маршем к дому, в котором живёт президент Украины Владимир Зеленский. Участники выступают против исполнения страной Минских соглашений по реализации мира в Донбассе и подачи воды в аннексированный Крым. По утверждению организаторов, в акции приняли участие четыре тысячи человек.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG