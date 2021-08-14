Полиция применила слезоточивый газ против участников протестной акции "Остановим капитуляцию" у здания Офиса президента Украины. Об этом 14 августа сообщает Украинская служба Радио Свобода.

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Акция была организована рядом общественных организаций, в том числе — праворадикальным движением "Национальный корпус". Участники мероприятия, как утверждают в МВД страны, отказались проходить осмотр перед подходом к правительственному зданию и спровоцировали конфликт с полицейскими.

Активисты принесли автомобильные шины, которые бросали в полицейских, и жгли файеры. Семеро полицейских получили ожоги глаз, несколько служащих Национальной гвардии ранены, — передаёт Украинская правда официальную информацию властей.

После столкновений активисты пошли маршем к дому, в котором живёт президент Украины Владимир Зеленский. Участники выступают против исполнения страной Минских соглашений по реализации мира в Донбассе и подачи воды в аннексированный Крым. По утверждению организаторов, в акции приняли участие четыре тысячи человек.