Донбасс без ментальных сторонников России. Отклики на интервью Зеленского

Телеканал "Дом" 5 августа обнародовал 45-минутное интервью президента Украины Владимира Зеленского о Донбассе и Крыме на русском языке. Интервью записано в студии "Дома" в Краматорске (Донецкая область) в конце июля, когда в этом городе прошло выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБОУ). В этом интервью глава государства назвал условия прекращения войны на востоке Украины и выразил надежду на то, что в аннексированном Россией Крыму и на неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей рано или поздно "снова будут подняты украинские флаги", и они вернутся в состав Украины.

В Кремле особое возмущение вызвали такие фразы Зеленского: "...если у жителя Донбасса в сердце, в душе все-таки Россия, то ему лучше бы и строить свою жизнь, для будущего своих детей и внуков – в России" и "...я считаю, что, если ты живешь на территории Донбасса сегодня, временно оккупированной, и ты считаешь, что "наше дело правое, нам в Россию, мы русские", – это большая ошибка оставаться жить в Донбассе, он никогда не будет русской территорией. Никогда...", "...во имя своих детей и внуков уже нужно ехать искать себе место в РФ. На территории Донбасса без Украины цивилизации не будет". Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя эти слова украинского президента, написала в телеграме: "Вместо того чтобы объединять Украину и ее многонациональный народ, Зеленский кидает в людей камень раздора, добивая страну". Среди украинцев высказывания главы государства в основном вызвали позитивную реакцию, – констатирует политолог Андрей Золотарев:

– Каждый услышал то, что хотел услышать из уст президента Украины. Люди, которые живут в ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей. – РС), должны сделать выбор: Украина или Россия. Многие дончане полагали, что Россия поступит с ОРДЛО так же, как с Крымом. Этого не случилось и уже не случится. Понятно, что у Кремля нет планов признавать Донбасс российским, и вопрос только времени, когда он вернется в состав Украины. Очевидно, что часть тех, кто смотрел интервью Зеленского, интерпретировали его слова как "чемодан – вокзал – Россия", но думаю, что он не это имел в виду. Понятно, что в Офисе президента встревожены набирающим обороты в ОРДЛО процессом получения российских паспортов и проблемами, с которыми в будущем может столкнуться Украина, – говорит Андрей Золотарев.

Советник украинской делегации – представитель переселенцев в Трехсторонней контактной группе (Украина – ОБСЕ – Россия) по Донбассу Сергей Гармаш отмечает, что в ходе упомянутого интервью Зеленский говорил о тех, кто чувствует себя неукраинцами, о ментальных сторонниках России, которые, конечно же, есть в ОРДЛО, но их не так много.

– Наш президент правильно объяснил людям, что территория есть и будет в любом случае украинской. Через годы, десятилетия Донбасс вернется под юрисдикцию Украины. И тогда этим людям (мечтающим о России. – РС) будет неуютно там жить в противоречии с окружающим миром. Зеленский дал чисто человеческий совет: если вы не чувствуете себя украинцами – лучше сразу уезжайте, не мучайте себя, своих детей... Ищите себя в России, в своем ментальном окружении. Согласно одному из недавних социологических исследований, главная потребность людей, проживающих на оккупированных территориях, – определенность. Они не знают, где живут сейчас, и не знают, где, как они будут жить завтра. И президент Украины в интервью дал чёткое понимание перспектив жителям этого региона. Все почему-то обратили внимание на его слова, адресованные сторонникам "русского мира", а мне кажется, что более важными были его слова, обращенные к сторонникам Украины. Он сказал: ждите, берегите себя. Неподконтрольные части Донецкой и Луганской областей в любом случае вернутся в состав Украины. Вот этих сигналов нам, переселенцам, всегда очень не хватало. Я доволен этим интервью. В нем звучало эмоциональное обращение, в нем не было заявлений, оно не приурочено к какому-то политическому событию.

– Завершить конфликт на востоке Украины – одно из главных предвыборных обещаний Владимира Зеленского. За более чем двухлетний период президентства он говорил и о временных рамках, и о планах "А" (продолжение переговоров по мирному урегулированию в Донбассе в "нормандском формате" на основе Минских соглашений) и "Б" (альтернативный, его содержание власти не раскрыли, а Зеленский лишь отмечал, что этот план, в частности, предлагает создание на подконтрольных Украине территориях условий для всех желающих выехать из ОРДЛО) по решению конфликта, но в итоге сейчас фактически повторяет слова своего предшественника Петра Порошенко. Ключ от мира на востоке Украины в Кремле и решение конфликта зависит преимущественно от одного человека – российского президента Владимира Путина.

– Действующий президент Украины никогда не обещал завершить войну на территории Донбасса, как полагают многие, за один год или через год после вступления в должность. Он обещал определиться за год с судьбой Минских соглашений по урегулированию конфликта на востоке Украины. И, мне кажется, он определился с ними – украинские власти продолжают поддерживать минский процесс, но при этом изменена тактика по отношению к России и ее политике. Не только в отношении РФ, как государства, но и в отношении пророссийских сил и агентов российского влияния в Украине. Прежде всего это касается кума российского президента, одного из лидеров "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука и его соратников. Поэтому план "Б" по Донбассу, на мой взгляд, уже действует. И он заключается в ужесточении политики в отношении государства-агрессора. То, что решение ситуации в Донбассе зависит от Путина, – это естественно. Россия – участник конфликта, она не хочет завершения войны, и мяч на ее стороне. И только от России зависит, будет или нет мир на востоке Украины. Зеленский сказал очевидную истину.

– Сейчас ряд экспертов утверждают, что вряд ли Вашингтон присоединится к "нормандскому формату" (с участием лидеров Украины, Германии, Франции и России) по Донбассу. В конце августа планируется встреча в Белом доме президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена. Есть ли надежда, что Вашингтон может помочь в зашедших в тупик переговорах по Донбассу?

– Проблема войны в Донбассе – многокомпонентная, и война России против Украины только один из ее этапов. И если бы США заявили об оборонном союзе с Украиной (Киев инициирует обращение к Конгрессу США с целью предоставления Украине статуса основного союзника США вне НАТО. – РС), то по крайней мере это могло бы лишить Россию возможность использовать Донбасс как инструмент дальнейшего военного продвижения России на территории Украины. А такой вариант вполне возможен. Я не верю также, что США смогут подключиться к "нормандскому формату". Им это не нужно. Следует искать другие форматы. И мы не должны забывать о том же Будапештском меморандуме (в конце 1994 года лидеры Украины, США, России и Великобритании подписали Будапештский меморандум о гарантиях целостности Украины, поскольку она отказалась от доставшегося ей в наследство совместного ядерного оружия, однако, несмотря не только на этот меморандум, но и ряд международно-правовых документов, Россия в 2014-м аннексировала Крым и развязала конфликт на территории Донбасса. – РС), – считает Сергей Гармаш.

Зачем обижать националистов?

Не только интервью Владимира Зеленского телеканалу "Дом" в последние дни активно обсуждают украинские политики и эксперты. В Харькове накануне Служба безопасности Украины в рамках масштабной спецоперации выявила преступную группировку. Среди задержанных – несколько членов харьковского областного отделения партии "Национальный корпус". По данным следствия, злоумышленники занимались рэкетом местных бизнесменов. Основатель батальона "Азов", лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий, комментируя спецоперацию СБУ, назвал ее попыткой "зачистки патриотов" и "ветеранов" боевых действий на востоке Украины. Билецкий сравнил нынешние события в Украине с тем, что происходило в стране в 2011 году, когда по указанию тогдашнего президента Виктора Януковича силовики атаковала националистов и футбольных фанатов, посадив часть их них за решётку. "Как это все закончилось для Януковича и какую роль в этом сыграли патриоты и националисты – все мы знаем. Почему Зеленский решил это делать сейчас? Для того, чтобы пережить наступающую бурную осень. Бурной она будет из-за роста цен и коммунальных тарифов. Кроме того, западные лидеры требуют от Зеленского утвердить так называемую "формулу Штайнмайера" по Донбассу (предполагает проведение выборов в ОРДЛО до фактического решения там вопросов безопасности – выведения незаконных вооруженных формирований и получения Украиной контроля за восточным участком границы с Россией. – РС), против которой выступает украинское общество. Обыски у патриотов и их задержание – политическое преследование со стороны властей, призванное заранее обезвредить пассионарных активистов и националистов до начала массовых протестов украинцев", – объяснил причины репрессий против членов "Нацкорпуса" и других праворадикалов Андрей Билецкий.

Очевидно, опасения шестого президента Украины небеспочвенны. Недавно был отправлен в отставку с поста главы МВД Украины Арсен Аваков. Он занимал этот пост с 2014 года. На этой неделе уволили соратника Авакова Антона Геращенко, занимавшего пост заместителя министра внутренних дел, а также стало известно, что заявление об отставке написал еще один человек Авакова – начальник полиции Киева Андрей Крищенко, который, впрочем, пока продолжает исполнять свои обязанности. Зеленский, как утверждают СМИ, долго не решался отправлять в отставку Авакова и его людей, поскольку глава МВД контролировал и влиял на праворадикалов – в первую очередь на "Национальной корпус" Андрея Билецкого, не раз устраивавший акции в Киеве против власти. По крайней мере, часть националистов, как утверждают некоторые эксперты, Офису президента Украины удалось убедить перейти на их сторону. Но ждет ли Украину горячая осень – рассуждает Андрей Золотарев:

– "Нацкорпус" никогда не был чужим Авакову. В политтехнологии это называется "неуправляемый элемент". Формально человек вроде бы не имеет отношения к той или иной структуре, но имеет на ее вполне очевидное влияние. Так и с "Нацкорпусом". Очевидно, что фобия улицы никуда не исчезла после Евромайдана в 2014 году. Такие опасения были в период президента Петра Порошенко и остаются сейчас при Владимире Зеленском. Офис президента Украины стремится минимизировать влияние Авакова на МВД. И увольнение заместителей министра в последние дни тому подтверждение. Нет сомнений, что оставит кресло начальника полиции в ближайшее время и Андрей Крищенко. Дальше, очевидно, будет и реструктуризация МВД Украины. Из министерства внутренних дел выведут Национальную гвардию, подчинив ее президенту. И понятно, что украинская политика теперь невозможна без улицы. Посмотрим, что у власти получится с "Нацкорпусом". Игра эта очень рискованна для самого президента. Включение так называемой "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство может оказаться своеобразным детонатором и подорвать политическую ситуацию в стране. Масштабные протесты могут начаться и из-за экономических решений власти, включая и повышение коммунальных тарифов. Есть целый ряд компонентов, которые могут в итоге сложиться в идеальный шторм. Один из немногих плюсов в этой ситуации для Зеленского – по-прежнему большое недоверие украинцев к прежней власти и старым политикам. Поэтому я не разделяю пророчества, что осенью Украину обязательно тряхнет. Может, и тряхнет, но это не обязательно будет тот самый идеальный шторм, который все перевернет. Риск есть, и риск достаточно высокий, что Украину ждет бурная осень. Но предопределенности фатального для команды Зеленского сценария еще нет, – полагает политолог Андрей Золотарев.

Тем временем лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий перед Шевченковским судом в Киеве, где избирают меру пресечения подозреваемым в рэкете семи задержанным харьковским членам "Нацкорпуса", заявил: "Нас тысяча, если надо, соберём десять тысяч, но своих не отдадим, а их (очевидно, речь идет о власти. – РС) сломаем. Мы ломали и более сильных".