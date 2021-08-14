Мазари-Шариф взят талибами после долгой осады, сообщило агентство AP

На севере Афганистана талибы заняли Мазари-Шариф - четвёртый по величине город Афганистана и столицу провинции Балх. Агентство Associated Press сообщило об этом со ссылкой на "депутата парламента".

Российское государственно агентство ТАСС сообщило о взятии Мазари-Шарифа талибами, ссылаясь на телеканал "Аль-Арабия", который ссылается на "представителя" местных властей. Радикальное движение "Талибан" запрещено в России.

Мазари-Шариф с населением более 400 тысяч человек - важный торгово-транспортный узел. Он расположен в северной части провинции Балх, в 58 километрах к югу от города Термез (Узбекистан), в 155 километрах к западу от города Кундуз, в 310 километрах к северо-западу от Кабула, столицы Афганистана.