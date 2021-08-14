Талибы заняли крупный город в 70 километрах от Кабула

Вооружённые силы радикального исламистского движения "Талибан"* заняли административную столицу провинции Логар, город Пули Алам. Он находится в 70 километрах от столицы страны Кабула. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на члена провинциального совета республики.

За неделю талибы захватили больше половины региональных центров в стране. Под их контролем находятся три из пяти крупнейших городов страны. В социальных сетях талибы выкладывают записи с неповреждённой трофейной техникой, полученной во время наступления. Сообщается, что многие подразделения афганской армии сдаются "Талибану" без какого-либо сопротивления.

В субботу в Кабул прибыла первая группа американских военных, которые должны обеспечить эвакуацию большинства сотрудников посольства США, передаёт Афганская служба Радио Свобода.

Накануне стало известно, что свои посольства в Кабуле закрывают Норвегия, Дания и Испания, а Германия сократит численность дипломатического персонала до минимума. Ранее источники канала CNN сообщали, что сотрудники американского посольства, которые пока остаются в городе, могут быть переведены на работу в комплекс зданий аэропорта Кабула.

В субботу президент Афганистана Ашраф Гани обратился к нации со специальным заявлением. В нём заявляется, что власти страны считают перегруппировку войск своим главным приоритетом. Обращаясь к населению, президент заявил, что понимает, что жители страны беспокоятся за своё будущее.

"Как ваш президент я обязуюсь сконцентрироваться на предотвращении распространения нестабильности и насилия", — заявил политик. Канал "Аль-Джазира" отмечает, что обращение к нации транслировалось в записи, а не в прямом эфире.

* Движение "Талибан" признано в России террористическим и запрещено. Российское законодательство обязывает СМИ указывать об этом даже в новостях о переговорах правительства страны с членами движения в центре Москвы.

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